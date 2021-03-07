2021/03/07 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي اليوم العالمي للمرأة 2021لنكسر كلّ القيود ! و لنطلق غضب النساء كقوّة جبّارة من أجل الثورة !لنضع حدّا للإخضاع البطرياركي لجميع النساء في جميع الأماكن و لنزع إنسانيّتهنّ و إهانتهنّ !و لنضع حدّا للإضطهاد القائم على الجندر و التوجّه الجنسيّ ! جريدة " الثورة " عدد 689 ، 1 مارس 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم العالمي للمرأة 2021 لنكسر كلّ القيود ! و لنطلق غضب النساء كقوّة جبّارة من أجل الثورة ! - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم العالمي للمرأة 2021 لنكسر كلّ القيود ! و لنطلق غضب النساء كقوّة جبّارة من أجل الثورة ! - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).