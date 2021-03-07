العراق يبدي استعداده للعمل بنظام النقل العابر مع إيران

2021/03/07 | 00:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن وزير النقل ناصر حسين، السبت، عن استعداد العراق للعمل بنظام النقل العابر (الترانزيت) مع الجانب الإيراني.

وقال حسين في بيان، إن "العراق مستعد للعمل بنظام النقل العابر (الترانزيت) مع الجانب الإيراني استناداً إلى الأمر الديواني الصادر مسبقاً، والذي يتيح للعراق العمل بالترانزيت مع الدول المجاورة مثل تركيا وسوريا والاردن".

وأضاف أنه "سيتم تحديد لقاء قريب لحسم الاتفاق والعمل بالترانزيت".

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