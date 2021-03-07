وزارة الصحة ستقدم غدا تقريرا حول الموقف الوبائي ومايتعلق بالعام الدراسي

2021/03/07 | 00:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعقد وزارة الصحة والبيئة أجتماعا يوم غد الأحد من أجل تقييم الموقف الوبائي لفايروس كورونا .وذكر بيان لوزارة التربية ان : وزارة الصحة ستقدم تقرير الى اللجنة العليا للصحة والسلامة من أجل أتخاذ إجراءات جديدة بخصوص حظر التجوال وما يتعلق بالعام الدراسي وأمتحانات نصف السنة لطلبة المراحل المنتهية وغير المنتهية والأمتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي./انتهى3

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