وزارة الداخلية توجه باستنفار كافة الجهود من أجل تأمين زائري الإمام الكاظم عليه السلام

2021/03/07 | 00:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجهت وزارة الداخلية باستنفار كافة الجهود من أجل تأمين زائري الإمام الكاظم عليه السلام .وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم ان , وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وجه كافة المديريات المنضوية تحت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة باستنفار جميع الجهود والإمكانات المتاحة من أجل تأمين زيارة الإمام موسى ابن جعفر الكاظم ( عليه السلام) ، من خلال انتشار كافة قطعات المديريات من ( قيادات الشرطة ، النجدة ، المرور،مكافحة الإجرام، مكافحة المتفجرات، وأفواج الطوارئ) وفق خطط أمنية مدروسة، ومحكمة توفر الأمان والانسيابية لحركة الزائرين ".والتاكيد بحسب البيان , على تذليل الصعاب لهم، واتخاذ التدابير الأمنية كافة لمنع وقوع أي خرق لا سامح الله"./انتهى2

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