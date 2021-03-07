محافظ النجف يقدم مجموعة هدايا الى البابا (فيديو)

2021/03/07 | 00:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال محافظ النجف، لؤي الياسري، السبت، ان المرجع الديني علي السيستاني قطع الطريق أمام المروجين للتطبيع، مشيرا إلى تقديم هدايا لبابا الفاتيكان.

وأضاف الياسري، في تصريح صحفي اليوم، (6 آذار 2021)، ان "لقاء السيد السيستاني الذي هو ليس فقط للطائفة الشيعية والبابا يوم تاريخي لمحافظة النجف، ونسقنا مع العتبة العلوية والحوزويين".

وتابع ان "النجف بعثت اليوم رسالة سلام ومحبة، وان زيارة الفاتيكان عكست أهمية العراق في المنطقة".

واردف ان "رسالتنا اليوم بان محافظة النجف آمنة، وان زيارة البابا عكست اهمية قرار النجف محليا وإقليميا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استقبل المرجع الديني، علي السيستاني، في منزله بالنجف، بابا الفاتيكان فرنسيس، وتم اللقاء في أجواء مغلقة.

ويأتي الاجتماع بين البابا والسيستاني في النجف في إطار جولة بابوية سريعة في العراق، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها بابا للفاتيكان بمرجع شيعي أعلى.

وجاء في بيان صدر عن الفاتيكان حول الزيارة أن "البابا فرنسيس بحث مع السيستاني التعاون بين جميع الديانات والحوار من أجل خير العراق وخير المنطقة".

من جهته، قال مكتب المرجع الديني إنه تم خلال اللقاء مع البابا فرنسيس بحث التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذ العصر، وكذلك دور الزعامات الدينية والروحية في الحد من المآسي.

وأضاف مكتب علي السيستاني قائلا "أكدنا مع البابا فرنسيس تغليب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب"، وكذلك أهمية أهمية قيم التعايش السلمي في كل المجتمعات واحترام الأديان.

وبعد لقائه بالسيستاني الذي استمر 55 دقيقة، توجه فرنسيس إلى أطلال مدينة أور القديمة مسقط رأس النبي إبراهيم في جنوب العراق والقى هناك كلمة خلال اجتماع ديني.

يشار إلى أن البابا فرنسيس كان قد غادر روما، أمس الجمعة، في مستهل زيارة تستغرق 4 أيام إلى العراق، سيزور خلالها أربع مدن منها الموصل التي كانت معقلا لتنظيم داعش، والتي ما تزال كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع.

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