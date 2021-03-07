بسبب البابا.. أربيل تغلق مداخلها مع نينوى وكركوك غدا الأحد

2021/03/07 | 00:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة أربيل شمالي العراق، إغلاق منافذها مع المحافظات المجاورة، غدا الأحد، في إطار إجراءات استقبال بابا الفاتيكان....

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