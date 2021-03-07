بيني وبين نفسي حكايات من الأرشيف الشخصي للحركة الشيوعية العراقية مقدمّة كتاب محمد السعدي: بقلم عبد الحسين شعبان(*) - محمد السعدي

2021/03/07 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي بيني وبين نفسيحكايات من الأرشيف الشخصي للحركة الشيوعية العراقية- I -حين طلب منّي الرفيق محمد السعدي "أبو بيدر" كتابة مقدّمة لكتابه الجديد "بيني وبين نفسي - حكايات من الأرشيف الشخصي للحركة الشيوعيّة العراقية"؛ عدت إلى قراءة كتابه السابق "سجين الشعبة الخامسة"، لارتباط الكتابين بتجربة شخصيّة لمناضل في صفوف الحركة الشيوعية، سواء في حركة الأنصار أم في ظروف العمل السرّي، في فترة من أخطر ......





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