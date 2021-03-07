شخصيات مشهورة .. أصل وصورة - أحمد الخميسي

2021/03/07 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي في معظم الحالات سنجد أن للشخصيات ذات التأثير في الفن والأدب صورة أخرى تتحرك خلفها، تقليد، أو نسخة باهتة، لكنها مهما بلغت دقة التقليد لا تشع بضوء النجم الأصلي، ولا تحيطها هالة الحقيقة.



وفي أغلب الأحوال تكون الغيرة السبب الرئيسي في ظهور النسخة الثانية.



بهذا الصدد تقول النجمة الأمريكية باهرة الجمال " جوان فونتين" أن أختها كانت تغارمنها باستمرار، حتى أن فونتين تظن أنها لو سبقت أختها إلى الموت فإن أخته ......





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