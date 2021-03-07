بيان الاتجاه الماركسي المعاصر بمناسبة الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي! - الاتجاه الماركسي المعاصر

2021/03/07 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاتجاه_الماركسي_المعاصر نهنئ المرأة وكافة المناضلين والمناضلات من اجل المساواة والحرية، بمناسبة الثامن من (آذار) مارس يوم المرأة العالمي، هذا اليوم هو يوم نضالي ضد اضطهاد وانتقاص مكانة المرأة في المجتمع المدني.



فان النظام البرجوازي الطبقي والمجتمع المدني على الصعيد العالمي، رغم وجود بعض الفوارق في الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية إلا ان النساء يتم معاملتهنّ بدونية وإذلال، وعلى الصعيد الاجتماعي يتم العمل ب ......





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