حاويات قمامة ذكية تحارب كورونا!

2021/03/07 | 07:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتنجح مبتكر جزائري في تطوير نوعين من حاويات القمامة تستجيب للمعايير الصحية العالمية وتحارب في الوقت نفسه انتشار الفيروسات وعلى رأسها فيروس كورونا.كيف تعمل هذه الحاوية الذكية؟ الأمر بسيط لكنه فعال، كما يقول زياد مقراني: “المبدأ هو أن حاوية القمامة الذكية لديها أجهزة استشعار ضوئية تشتغل بمجرد رمي أي شخص القمامة داخل الحاوية”.ويضيف …

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