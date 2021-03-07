باليوم الثالث من زيارته للعراق.. بابا الفاتيكان في أربيل والموصل وقرقوش

2021/03/07 | 07:21 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي بابا الفاتيكان، الأحد، في اليوم الثالث من زيارته التاريخية للعراق، قُدّاساً في أربيل، ثم يتوجه بعد ذلك لزيارة الموصل وقرقوش، اللتين عانتا على مدى 3 سنوات من انتهاكات تنظيم داعش الإرهابي.

وتحمل هذه المحطة من زيارة البابا فرنسيس للعراق أهمية كبرى، لا سيما أن محافظة نينوى، وعاصمتها الموصل، تشكّل مركز الطائفة المسيحية في العراق، وتعرّضت كنائسُها وأديرتها التاريخية لدمار كبير على يد التنظيم المتطرف.

وشدد البابا فرنسيس الثاني على أن الإرهاب يسيء للأديان كافة، واصفا العداء والتطرف والعنف بخيانة للدين.

كما وصف الإرهاب بأنه يستغل الدين، مضيفا: "نحن من يجب أن نمنع من يستغله كغطاء، لأن الإرهاب والعنف لا يأتيا من الدين".

وقال: "العداء والتطرف والعنف لا يولدان من قلب ديني، إنها خيانة للدين.



نحن المؤمنين لا يمكن أن نصمت عندما يسيء الإرهاب إلى الدين.



في الواقع، نحن مدعوون بشكل لا لبس فيه لتبديد سوء الفهم.



دعونا لا نسمح بأن تطغى غيوم الكراهية على نور السماء.



تجمعت غيوم الإرهاب والحرب والعنف القاتمة فوق هذا البلد.



عانت كل طوائفه العرقية والدينية".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 6 مارس من كل عام يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق.

من لقاء السيستاني والبابا فرنسيس في النجف

وجاء هذا الإعلان بمناسبة اللقاء التاريخي بين المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني وبابا الفاتيكان، وعلى أثر لقاء الأديان في مدينة أور التاريخية.

وأصدر مكتب المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني بياناً تحدث فيه عن اللقاء الذي جمعه بالبابا فرنسيس.

ودار الحديث، حسب البيان، حول التحديات الكبيرة التي تواجه الإنسانيةَ في هذا العصر، وأهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها.

وتحدث السيستاني خلال اللقاء عن معاناة شعوب المنطقة من الحروب وأعمال العنف، والحصار الاقتصادي وعمليات التهجير، ولا سيما الشعب الفلسطيني حسبما ذكر البيان.

كما أكّد السيستاني على اهتمامه بأن يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين في أمن وسلام وبكامل حقوقهم الدستورية.

ويمتلئ جدول زيارة البابا فرنسيس إلى العراق بالفعاليات واللقاءات المختلفة، حيث تشمل زيارة 5 محافظات عراقية مختلفة، هي: بغداد والنجف وذي قار وأربيل والموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باليوم الثالث من زيارته للعراق.. بابا الفاتيكان في أربيل والموصل وقرقوش) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باليوم الثالث من زيارته للعراق.. بابا الفاتيكان في أربيل والموصل وقرقوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).