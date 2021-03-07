روحاني يدعو الكاظمي للإفراج عن أموال إيرانية محتجزة

2021/03/07 | 07:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لتحرير أموال لطهران محتجزة لدى بغداد، جراء العقوبات الأمريكية. وخلال اتصال هاتفي جمعهما، أوردت تفاصيله الرئاسة الإيرانية في بيان لها، أشار روحاني إلى أن مليارات الدولارات تم تجميدها في البنوك العراقية “بشكل غير قانوني”. كما شدد على ضرورة الإسراع بالإفراج عن تلك الأموال، تنفيذا للوعود المتكررة من قبل …

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