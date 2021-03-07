نائب يهاجم وزير المالية: رغم تنامي الايرادات النفطية مصر على رفع سعر صرف الدولار

2021/03/07 | 07:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال النائب حسين العقابي، اليوم الاحد، انه رغم ارتفاع اسعار النفط الخام وتنامي الايرادات النفطية ما زال وزير المالية علي عبد الامير علاوي مصراً على رفع سعر الدولار والتضييق على المواطنين العراقيين لا سيما محدودي الدخل بمبررات مرفوضة تماما. واضاف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “تابعنا بإستغراب شديد تصريحات السيد الوزير …

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