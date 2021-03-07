قوات ميانمار تواصل قمع الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري

2021/03/07 | 08:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولي استخدمت قوات الأمن في ميانمار (بورما)، السبت، الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لفض احتجاج في يانغون، وذلك بعد ساعات فقط من دعوة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد المجلس العسكري الحاكم بعد مقتل محتجين.وشارك متظاهرون في احتجاجات متفرقة في أنحاء ميانمار السبت، وأفادت وسائل إعلام محلية …

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