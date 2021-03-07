2021/03/07 | 08:22 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحضور بابا الفاتيكان فرنسيس وممثلين عن الأطياف والمكونات الدينية في العراق أقيم بمدينة أور الأثرية جنوبي البلاد ملتقى الأديان....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: بابا الفاتيكان يزور مدينة أور الأثرية جنوب العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: بابا الفاتيكان يزور مدينة أور الأثرية جنوب العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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