الفلسفة المعادلاتية و تحليل السلام - حسن عجمي

2021/03/07 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي تُعرِّف الفلسفة المعادلاتية السلام على أنه معادلة رياضية على النحو التالي : السلام = كل المعارف الممكنة × كل السلوكيات الأخلاقية الممكنة.



هذا يعني أنَّ السلام يساوي كل المعارف الممكنة مضروبة رياضياً بكل السلوكيات الأخلاقية الممكنة.



تمتلك معادلة السلام فضائل عديدة منها ضمان العدالة و التطوّر.



بما أنَّ السلام = كل المعارف الممكنة × كل السلوكيات الأخلاقية الممكنة ، إذن لا بدّ من تحقق كل ا ......





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