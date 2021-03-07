الفلسفة المعادلاتية و تحليل السلام - حسن عجمي


الفلسفة المعادلاتية و تحليل السلام - حسن عجمي
2021/03/07 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي تُعرِّف الفلسفة المعادلاتية السلام على أنه معادلة رياضية على النحو التالي : السلام = كل المعارف الممكنة × كل السلوكيات الأخلاقية الممكنة.

هذا يعني أنَّ السلام يساوي كل المعارف الممكنة مضروبة رياضياً بكل السلوكيات الأخلاقية الممكنة.

تمتلك معادلة السلام فضائل عديدة منها ضمان العدالة و التطوّر.

بما أنَّ السلام = كل المعارف الممكنة × كل السلوكيات الأخلاقية الممكنة ، إذن لا بدّ من تحقق كل ا ......

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