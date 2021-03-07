البابا فرنسيس يصل اربيل

2021/03/07 | 08:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل البابا فرنسيس الى مدينة اربيل ، اليوم الاحد، في زيارة تاريخية هي الاولى من نوعها الى اقليم كوردستان.

وكان في استقبال البابا في مطار اربيل رئيس اقليم كوردستان ونوابه ورئيس حكومة اقليم كوردستان ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان وعدد من الوزراء في حكومة اقليم كوردستان وممثلي الطوائف والاديان والمكونات المتنوعة في اقليم كوردستان.

وسيقوم البابا خلال زيارته بالاجتماع مع المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان ومن ثم سيقم قداسا واسعا في مدينة اربيل كما سيقوم بزيارة منطقة عينكاوا وبعد ذلك سيزور مدينة الموصل.

PUKmedia خاص

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