برشلونة يستعد لباريس بفوز معنوي على اوساسونا

2021/03/07 | 08:53 - المصدر: المعلومة

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برشلونة

المعلومة/بغداد..

واصل برشلونة انتصاراته في الليجا، بالفوز على مضيفه أوساسونا بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 26.

وسجل هدفي الفريق الكتالوني، جوردي ألبا في الدقيقة 30، وموريبا في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار، يرفع برشلونة رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتجمد أوساسونا عند 28 نقطة، في المركز الثالث عشر.

ويُشعل هذا الانتصار الصراع على لقب الليجا، حيث أصبح الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد نقطتين فقط، والذي سيواجه جاره اللدود ريال مدريد غدًا في الديربي.



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