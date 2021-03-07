المرجع النجفي: المرجعية وضعت مسمارا في نعش مشروع التطبيع

2021/03/07 | 08:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفي، الاحد، أن المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني وضعت مسمارا في نعش مشروع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مرجعية النجف راعية للشعب بما فيه الأقليات.

وقال ممثل المرجع النجفي ونجله الشيخ علي النجفي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “المرجعية الدينية وضعت مسمارا في نعش مشروع التطبيع”، مؤكدا أنه “لا يمكن لمشروع مثل هذا ان يمر عبر النجف الاشرف”.

وأضاف، أن “المرجع السيستاني وبابا الفاتيكان يمثلان هرم طائفتيهما”، مشيرا إلى أن “حوار الاديان ليس جديدا ولقاء السيد السيستاني مع البابا خطوة مهمة في هذا المجال”.

ولفت النجفي إلى أن “حوار السيد السيستاني والبابا مهم للإنسانية”، مركدا أن “مرجعية النجف الاشرف راعية للشعب بما فيه الأقليات”.



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