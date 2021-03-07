حادث سير مروع في محافظة عراقية (صور)

2021/03/07 | 08:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية مرور السليمانية، اصابة 13 شخصا معظمهم أفراد أمن وسجناء نتيجة حادث سير مروع في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم مديرية مرور ادارة منطقة رابرين النقيب علي عبدالله، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (7 آذار 2021)، ان "حادث سير وقع مساء السبت عند اشارة المرور في منطقة رزكاري بقضاء رانيا نتيجة اصطدام عجلة نوع "بيك اب" بعجلة لقوات الامن الاسايش".

وأضاف البيان، أن "الحادث أسفر عن اصابة 6 عناصر من الاسايش و5 سجناء كانوا في عجلة قوات الأمن"، مشيرا الى "اصابة اثنين آخرين كانا يستقلان عجلة الـ"بيك اب".

واوضح انه "تم نقل المصابين كافة الى مستشفى قضاء رانيا العامة لتلقي العلاج".

N.A

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