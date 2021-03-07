البابا يصل مطار أربيل.. ومراسم رسمية لاستقباله

2021/03/07 | 08:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل بابا الفاتيكان، الأحد، إلى مطار أربيل الدولي وذلك في اليوم الثالث لزيارته التي يجريها إلى العراق.

وأفاد مراسلنا، اليوم، 7 آذار 2021، بـأن البابا فرنسيس وصل على متن طائرة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار أربيل الدولي، حيث ستجرى له مراسم استقبال رسمية.

وأضاف أن عددا من المسؤولين في إقليم كوردستان، ورجال الدين، كانوا في استقبال البابا فور وصوله إلى المطار، على رأسهم رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

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