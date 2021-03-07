برنامج زيارة البابا الى الموصل واربيل

2021/03/07 | 08:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يبدأ بابا الفاتيكان فرنسيس صباح اليوم زيارة الى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وسيغادر البابا مطار اربيل في الساعة 09:00 بالطائرة المروحية إلى الموصل حيث يقيم في الساعة العاشرة صباحا صلاة النشوة لضحايا الحرب في حوش البيعة (ساحة الكنيسة) في الموصل ، ثم يغادر في الساعة 10:55 بالطائرة المروحية إلى قرقوش ويعود ظهرا الى اربيل .وسيحضر البابا في الساعة الرابعة عصرا القداس المقدس في ملعب "فرانسو حريري" في أربيل ،ثم يعود مساء الى بغداد./انتهى3

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