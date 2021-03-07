وصول طائرة البابا فرنسيس الى مطار اربيل

2021/03/07 | 08:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل البابا فرنسيس إلى مدينة أربيل في ثالث أيام زيارته إلى العراق، حيث سيلتقي في قاعة الشرف الرئاسيّة في المطار بالسلطات الدينية والمدنيّة في منطقة كر...

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