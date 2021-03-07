في اليوم الثالث من زيارته للعراق.. البابا يزور اليوم أربيل والموصل وقرقوش

2021/03/07 | 08:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي بابا الفاتيكان، الأحد، في اليوم الثالث من زيارته التاريخية للعراق، قُدّاساً في أربيل، ثم يتوجه بعد ذلك لزيارة الموصل وقرقوش، اللتين عانتا على مد...

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