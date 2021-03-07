2021/03/07 | 08:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأحد، اجتماعا مع البابا فرنسيس فور وصوله الى اقليم كردستان.وبحسب وسائل اعلامية كردية، فأن “البابا شكر بارزاني لحمايته للمكونات الدينية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسعود بارزاني يعقد اجتماعا مع بابا الفاتيكان اثر وصوله اربيل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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