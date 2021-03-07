2021/03/07 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الأحد، أن رسالة المرجع الديني السيد علي السيستاني بشأن التطبيع كانت واضحة، رافضا الحديث عن انطلاق التطبيع مع الكيان الصهيوني من المحافظة.

وقال الياسري في حوار تابعته /المعلومة/، إن “رسالة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بشأن التطبيع كانت واضحة جدا”، مشيرا إلى أن “الحديث عن انطلاق التطبيع من النجف كلام غير مسؤول”.

وأضاف أن “السيد السيستاني قطع الطريق امام المروجين للتطبيع”، لافتا إلى أن “زيارة البابا عكست اهمية “قرار النجف” محليا وإقليميا”.

وأوضح الياسري، أن “السيد السيستاني والبابا تباحثا حول محاور مهمة تخص المنطقة”، مؤكدا أن “المرجع السيد السيستاني ليس فقط للطائفة الشيعية”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف: السيد السيستاني قطع الطريق امام المروجين للتطبيع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف: السيد السيستاني قطع الطريق امام المروجين للتطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).