2021/03/07 | 09:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1555 وفاة و69609 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 264325، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10938836.وأشارت الوزارة إلى شفاء و9704351 مصابا بالفيروس.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرازيل تسجل 1555 وفاة وأكثر من 69 ألف إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تسجل 1555 وفاة وأكثر من 69 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تسجل 1555 وفاة وأكثر من 69 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).