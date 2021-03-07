مؤسسة حوار الأديان: لا علاقة للبابا بمشروع التطبيع

2021/03/07 | 09:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة وعي لحوار الاديان الاب نديم نصار، الأحد، عدم علاقة بابا الفاتيكان بمشروع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، لافتا إلى ان لقاء المرجع الديني السيد علي السيستاني والبابا تاريخي وغير مسبوق.

وقال نصار في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “لا علاقة لبابا الفاتيكان فرنسيس بمشروع التطبيع مع إسرائيل”، محذرا من أن “هناك من يراهن على سقوط العراق وزوال حضارته”.

وأضاف، أن “لقاء السيد السيستاني والبابا تاريخي وغير مسبوق”، مشيرا إلى أن “السيد السيستاني له ثقل في العراق واللقاء مع البابا امر بديهي”.

وأوضح نصار، أن “حوار الاديان المثمر يعتمد على اسس وعي مؤسساتي”، مؤكدا أن “مخرجات زيارة البابا فرنسيس تتطلب قرارات سياسية ودينية”.



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