في السليمانية… اصابة 6 عناصر من الاسايش و5 سجناء بحادث سير

2021/03/07 | 09:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ السليمانيةاعلنت مديرية مرور السليمانية، اصابة 13 شخصا معظمهم أفراد أمن وسجناء نتيجة حادث سير مروع في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.وقال المتحدث باسم مديرية مرور ادارة منطقة رابرين النقيب علي عبدالله، في بيان تلقى اطلع “النور نيوز” نسخة منه ان “حادث سير وقع مساء السبت عند اشارة المرور في منطقة رزكاري بقضاء رانيا نتيجة …

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