خبير امني يحذر من ضربات جوية اميركية في الايام المقبلة كردٍ لاستهداف اربيل

2021/03/07 | 09:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الامني، علي الوائلي، من محاولة الجانب الاميركي الصاق تهمة استهداف اربيل ببعض فصائل المقاومة، من اجل استهداف مقراتها وفق خطة معدة مسبقا لهذا الغرض.

وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “امن واستقرار العراق لايصب في مصلحة اميركا وعقلها المدبر الكيان الصهيوني، خاصة بعد ان تمكنت القوات الامنية من تحقيق التفوق والنصر على داعش الارهابي”.

واضافت ان “اميركا والكيان الصهيوني جندت داعش الارهابي ودربته في معسكرات خاصة وبدعم خليجي، الا انها فشلت في مخططها بعد تشكيل الحشد الشعبي، الذي تمكن من دحر الارهاب واستعادة الارض المغتصبة”.

وبين ان “اميركا تحاول زعزعة امن العراق من خلال الصاق تهمة استهداف اربيل ببعض فصائل المقاومة، من اجل تنفيذ ضربات جوية في الايام المقبلة بذريعة الرد على مستهدفي عاصمة الاقليم”.



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