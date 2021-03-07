اثناء تغطيتها لزيارة البابا قناة الحرة “الامريكية” تعتذر لاهالي الموصل

2021/03/07 | 09:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقدمت قناة الحرة “الامريكية” أعتذار لاهالي الموصل، عما اعتبره اهالي الموصل اساءة لمدينتهم من قبل القناة اثناء تغطيتها لزيارة البابا الى العراق.وقامت القناة وتعدل ما نشرته بوصفها ( الموصل معقل لداعش ) بعد سيل كبير من التعليقات السلبية ضد ما ورد من وصف للمدينة.وقالت القناة في تدوينة ملحقة بخبر تفاصيل زيارة البابا …

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