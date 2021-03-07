2021/03/07 | 09:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توجه بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، اليوم الأحد، إلى مدينة مدينة الموصل، بطائرة هليكوبتر.وقال مراسلنا، إن البابا توجه بطائرة هليكوبتر الى مدينة الموصل.وفي وقت سابق من اليوم، زار البابا محافظة أربيل والتقى رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.ومن المقرر أن يقيم البابا، الصلاة لأرواح ضحايا الحروب في حوش البيعة (ساحة الكنيسة) في الموصل القديمة، الكنيسة التي دمرها عناصر تنظيم دواعش، إبان احتلالهم للموصل.ثم سيغادر البابا بالهليكوبتر من الموصل إلى بلدة قره قوش، مؤديا صلاة التبشير الملائكي في كنيسة الطاهرة الكبرى هناك، حيث سيلتقي الأهالي في تلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بطائرة هليكوبتر..



البابا يتوجه الى مدينة الموصل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطائرة هليكوبتر.. البابا يتوجه الى مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطائرة هليكوبتر.. البابا يتوجه الى مدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).