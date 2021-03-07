قوة من الحشد تعثر على مضافة لداعش في جرف النصر

2021/03/07 | 09:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن العثور على مضافة لعناصر داعش في جرف النصر شمالي بابل.

المديرية ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من اللواءين 46 و 47 التابعة لقيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي عثرت خلال عملية استباقية على مضافة لعناصر داعش في جرف النصر شمالي بابل".واضافت ان "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة في منطقة العويسات بجرف النصر" ، مشيرة الى "تدمير المضافة بشكل تام."

هذا وتكثف قوات الحشد الشعبي من إجراءاتها الاستخبارية والأمنية لمنع أي محاولة تسلل لعناصر داعش واستهداف أمن المواطنين ضمن مناطق شمالي بابل.

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