بابا الفاتيكان يغادر أربيل متوجهاً إلى الموصل

2021/03/07 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غادر بابا الفاتيكان، اليوم الأحد (07 آذار 2021)، مركز إقليم كردستان، أربيل، بعد لقائه رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، ورئيس الحكومة، مسرور بارزاني، ليتوجه إلى الموصل.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، إن البابا غادر أربيل متوجهاً إلى الموصل، من أجل الذهاب إلى مدينة قرقوش وزيارة بعض الأماكن في الموصل، ومن ثم يقيم قداساً بإحدى الكنائس.

وأضاف مراسلنا، أن البابا التقى خلال وصوله إلى أربيل، رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، ورئيس الحكومة، مسرور بارزاني، إضافة إلى استقباله من قبل عدد من رجال الدين، كانوا في استقباله بمطار أربيل الدولي.

ويعد اليوم، هو الثالث والأخير من جدول زيارة البابا إلى العراق، فبعد وصوله إلى الموصل، سيرجع إلى أربيل، ومن المفترض أن يلقي كلمته في ملعب فرانسو حريري، وبعدها يعود إلى بغداد، ليُودع صباح يوم غد الاثنين في توديع رسمي وشعبي بمطار بغداد الدولي.

والتقى البابا يوم أمس، المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، في لقاء تاريخي، ولأول مرة يحدث، خلال ذهاب البابا إلى منزل المرجع السيستاني، في المدينة القديمة بمحافظة النجف.ووصل البابا إلى العراق، يوم الجمعة، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مطار بغداد، ومن ثم التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، وسط استقبال رسمي في القصر الرئاسي.

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