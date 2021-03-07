حكومة اقليم كردستان تؤكد التزامها ببرنامج العمل الحكومي

2021/03/07 | 09:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /اكدت حكومة إقليم كردستان بأنها أطلعت الحكومة الاتحادية على الأرقام والبيانات والمصروفات الخاصة بالعائدات ‏النفطية وغير النفطية وبيانات التسجيل البايومتري لموظفي إقليم كردستان.وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان‏ جوتيار عادل انه : بعد ان وصل ‏إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ إلى مراحله الأخيرة، ومباحثات عديدة مع الأطراف المعنية جميعاً، تؤكد حكومة إقليم كردستان على الالتزام بمسؤولياتها كافة إيماناً منها بالشفافية التي أكدت عليها في برنامج العمل الحكومي للتشكيلة التاسعة.‏واضاف : ان حكومة إقليم كردستان اطلعت اللجنة المالية النيابية بالكتاب رقم (٧- خاص) في ٢٠٢١/٢/١ على التفاصيل المتعلقة بالعائدات والمصاريف النفطية كافة (بالاعتماد على تقرير شركة ديلويت العالمية لتدقيق ومراجعة عمليات بيع النفط في الإقليم) ‏بالإضافة إلى إرسال الأرقام المتعلقة ‏بمصادر العائدات غير النفطية والمنافذ الحدودية وعائداتها (بالاعتماد على البيان المالي السنوي لوزارة المالية والاقتصاد لحكومة إقليم كردستان) مع إرسال كافة الجداول والأرقام والمعلومات الخاصة بموظفي الاقليم (اعتماداً على برنامج التسجيل البايومتري).واوضح عادل إن : حكومة إقليم كردستان تؤكد دوماً التزامها بمبدأ الشفافية في الكشف عن العائدات النفطية وغير النفطية للرأي العام والحكومة الاتحادية، وقد ردت وبدقة على كل الأسئلة ‏والاستفسارات التي تطرح دوماً من قبل وزارتي المالية والنفط العراقيتين واللجنة المالية في مجلس النواب.كما يبدي الإقليم مرة أخرى الاستعداد التام لتوضيح أي استفسار أو سؤال يتعلق بهذا الصدد لإزالة أي غموض من شأنه أن يؤثر على سير التفاهم والاتفاق بين الجانبين./انتهى3

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