البابا يغادر مطار اربيل متوجها الى الموصل

2021/03/07 | 09:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / غادر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس مطار اربيل الدولي على متن طائرة هيلكوبتر الى الموصل .وعقد البابا في مطار اربيل اجتماعين مع رئيس الاقليم نجيرفان بارزاني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني .وسيقيم البابا فور وصوله الى الموصل في الساعة العاشرة صباحا صلاة النشوة لضحايا الحرب في حوش البيعة (ساحة الكنيسة) في الموصل ، ثم يغادر في الساعة 10:55 بالطائرة المروحية إلى قرقوش ويعود ظهرا الى اربيل .وسيحضر البابا في الساعة الرابعة عصرا القداس المقدس في ملعب "فرانسو حريري" في أربيل ،ثم يعود مساء الى بغداد./انتهى3

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