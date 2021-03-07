البابا فرنسيس يصل أربيل ويزور الموصل وقرقوش في آخر محطات زيارته التاريخية للعراق

2021/03/07 | 09:26 - المصدر: فرانس 24

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في آخر يوم لزيارته التاريخية للعراق، يزور البابا فرنسيس ثلاث مدن شمال البلاد بينها حيث وصل صباح الأحد إلى مدينة أربيل ثم يتوجه نحو الموصل وقرقوش اللتان عانتا من تجاوزات تنظيم الدولة الإسلامية.



فيما يأمل مسيحيو المنطقة أن تكون زيارة البابا "فاتحة خير" تفسح المجال لعودة المسيحيين النازحين منها.

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