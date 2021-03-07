بابا الفاتيكان يعدل جدوله ويزور عنكاوا في اربيل

2021/03/07 | 09:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]افادت المنسقية الإعلامية، لزيارة قداسة بابا الفاتيكان فرانسيس لإقليم كردستان العراق أربيل، والتي ستتم يوم غد الأحد، أنه تم إجراء تعديل وإضافة، في جدول برنامج زيارته لأربيل وهو زيارة عنكاوا.

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