6 مواد متبقية من قانون المحكمة الاتحادية.. رئاسة البرلمان تعلّق

2021/03/07 | 09:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت من تأثير الخلافات السياسية على القانون (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا بشير حداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إلى أبعاد الخلافات السياسية عن قانون المحكمة الاتحادية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الثاني في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "حداد أكد على أهمية مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا، وضرورة حسـم الخلافات على المواد الستة المتبقية من أصل أربعة وعشرون مادة قانونية"، مشيرًا إلى "أهمية هذا القانون لأنه مرتبط وبشكل مباشر بالعملية السـياسية والانتخابات الديمقراطية".

وأشار حداد إلى أن "الخلافات والجـنبة السـياسية لا نريدها أن تؤثر على قانون المحكمة الإتحادية العليا وتفرغه من محتواه القانوني والدسـتوري، وعلى الكتل السـياسية والقوى الوطنية تكثيف الجهود وبروح وطنية لاستكمال النقاشات والحوارات وبحث التعديلات المقترحة وتمرير ما تبقى من مواد القانون في الجلسات القادمة، وأن يكون حـسم هذا القانون بداية لحـسم قوانين مهمة أخرى كقانون النفط والغاز الذي نص عليه الدسـتور".

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