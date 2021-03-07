الليغا الاسبانية تشرف على مشروع المواهب الكروية

2021/03/07 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع حسين عماركشف مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب ان هنالك اتفاق مع اتحاد الكرة الاسباني للاشراف على مشروع مواهب كرة القدم العراقية.وقال عبد الوهاب في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، إن" وزارة الشباب والهيأة التطبيعية تقترب من توقيع اتفاق مع الليغا الاسبانية للاشراف على مشروع مواهب كرة القدم العراقية"، مبينا ان" السفير الاسباني خوان خوسيه اسكوبار ابدى تحمسه للمشروع من خلال السعي الجاد وتواصله المستمر مع وزير الشباب عدنان درجال ".واضاف عبد الوهاب ان" خلال الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماع عبر منصة زووم لمناقشة جميع تفاصيل الاتفاق بغية تفعيلة على ارض الواقع في اقرب وقت ممكن ".

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