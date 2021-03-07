الموصل تستعد لاستقبال البابا.. صورة للطائرة الخاصة بفعاليات الجولة

2021/03/07 | 09:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توجه بابا الفاتيكان، من محافظة أربيل إلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، في زيارة رسمية للمدينة.

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واطلع "ناس"، (7 آذار 2021)، على صورة للطائرة الخاصة التي تقل البابا في رحلته إلى مدينة الموصل.

واستقبل رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، الأحد، البابا فرنسيس فور وصوله إلى مطار أربيل.

وأفاد مراسلنا، (7 آذار 2021)، أن نجيرفان بارزاني استقبل البابا في مطار أربيل استقبالا رسميا وعقدا اجتماعاً فور وصل البابا إلى المحافظة، فيما التقى الأخير ايضاً برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وعدد من رجال الدين في إقليم كردستان.

ووصل بابا الفاتيكان، صباح الأحد، إلى محافظة أربيل، وذلك ضمن زيارته التي يجريها إلى العراق.

وأفاد مراسلنا، (7 آذار 2021)، بـأن البابا وصل على متن طائرة للخطوط الجوية العراقية إلى محافظة أربيل، وذلك وسط إجراءات استقبال رسمية.

وتابع، أن عدداً من المسؤولين في إقليم كردستان ورجال الدين، كانوا في استقبال البابا فور وصوله إلى المحافظة.

وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، في وقت سابق، استكمال الاستعدادات اللوجستية لاستقبال بابا الفاتيكان، الذي من المقرر أن يزور مدينة الموصل مركز المحافظة يوم غد الأحد.

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