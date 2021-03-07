"السفينة الطائرة".. تعرف على سر هذه الصورة المثيرة للجدل

2021/03/07 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظ البريطاني، ديفيد موريس، صباحا ذات يوم كان يقضيه في مدينة كورنوال الجنوبية، وخلال نظره إلى البحر رأى سفينة طائرة، فالتقط صورة لها انتشرت كالنار في الهشيم عبر شبكة الإنترنت.

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