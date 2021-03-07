2021/03/07 | 09:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يعتبر جهاز الميكروويف أداة مريحة توفر الكثير من الوقت والطاقة في المطبخ، ولكن لمجرد أن لديك هذا الجهاز لا يعني أنه يجب عليك وضع أي شيء وكل شيء بداخله.في حين أنه من غير المنطقي وضع أشياء مثل الرقائق والبلاستيك في الميكروويف، هل تعلم أن هناك الكثير من الأشياء -معظمها لا تتوقعه- التي يمكن أن تسبب ضررًا بجهاز الميكروويف أو حتى بنفسك؟ استعرض الشيف ريبلي علي في حلقة من برنامج The Dr.Oz Show الأمريكي سلامة الميكروويف والأشياء التي يجب تجنب استخدامها فيه، وفيما يلي 5 أشياء لا يجب عليك استخدامها في الميكروويف مطلقًا.الكرنب الأجعد تُظهر بعض مقاطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لا تتوقعها..



5 أشياء تجنب وضعها في الميكروويف عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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