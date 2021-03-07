قردة في حديقة حيوانات بأمريكا تتلقى لقاحات كورونا خاصة

2021/03/07 | 09:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتلقى عدد من القردة العليا في حديقة الحيوانات في مدينة سان دييغو الأميركية لقاحا مضادا لفيروس كورونا صمم خصيصاً للحيوانات، مما جعلها أول رئيسيات غير بشرية تُلقّح ضد كوفيد-19، على ما أفاد مسؤولو الحديقة عبر “تويتر”. وكانت قردة غوريلا في هذه الحديقة الواقعة في جنوب كاليفورنيا، وهي واحدة من أكبر حدائق الحيوانات في العالم، …

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