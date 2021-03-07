2021/03/07 | 09:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خسر الملياردير الأميركي إيلون موسك 27 مليار دولار منذ يوم الاثنين الماضي، بعد تراجع أسهم شركته “تسلا” في عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا.وفي عام 2020، تضاعفت ثروة موسك أكثر من خمسة أضعاف، حتى أنه أصبح أغنى شخص في العالم في يناير من هذا العام.وبدأ الانهيار في 16 فبراير الماضي، حيث تراجعت أسهم شركة “تسلا” بنسبة 2.4 في المائة ، مما أدى إلى محو 4.6 مليار دولار من ثروة رئيسها التنفيذي موسك، ودفعه إلى أسفل من المركز الأول في تصنيف مؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات.واستعاد جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، الذي احتفظ باللقب لأكثر من ثلاث سنوات حتى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيلون موسك يخسر 27 مليار دولار ولقب أغنى رجل بالعالم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيلون موسك يخسر 27 مليار دولار ولقب أغنى رجل بالعالم) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيلون موسك يخسر 27 مليار دولار ولقب أغنى رجل بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).