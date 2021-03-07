نادية مراد و34 منظمة في رسالة للبابا: نطالب بحماية الأقليات في العراق

2021/03/07 | 09:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انضمت الناشطة الحقوقية الايزيدية نادية مراد، إلى قائمة الموقعين على رسالة مفتوحة وجهتها منظمات غير حكومية دولية ومجموعات حقوقية عراقية إلى البابا فرنسيس، للترحيب بزيارته إلى العراق، بحسب “الفاتيكان”.وتدعو الرسالة، التي وقعتها 34 منظمة ومجموعة، إلى “توفير الحماية الكافية للأقليات في العراق، التي تتعرض للتهديد من قبل الجماعات الإرهابية وأيضا من خلال القوانين […]

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