التمييز والقسوة إزاء المرأة في العراق في العهود المختلفة - جرائم نظام البعث الصدامي ضد نساء العراق (1968-2003) 6-7 - كاظم حبيب

2021/03/07 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب في أعقاب انقلاب 17/30 تموز/يولبو 1968 بدأ صدام حسين في وقت مبكر ببناء جمهورية الرعب البعثية، على أسس معينة لا تختلف كثيراً عن جميع الدكتاتوريات في العالم، خاصة في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ولكنها تميزت عنها في عدة نواحي تستوجب الإشارة إليها لأهميتها في مواجهة نظم من هذا الطراز في المستقبل، منها:* استفاد إلى أقصى الحدود من خبرة وتجارب الدول الأخرى في سبل ممارسة الإرهاب والقمع وا ......





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