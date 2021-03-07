البابا يتوجه الى الموصل

أنهى البابا فرنسيس زيارته إلى مدينة أربيل بلقاء الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.
وقال مراسل “تقدم”إن البابا توجه بعدها اللقاء الى المروحية الخاصة التي تقله إلى مدينة الموصل من مطار أربيل الدولي.
ويستعد المئات من اهالي مدينة الموصل لاستقبال البابا في زيارته التاريخية.
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