2021/03/07 | 09:55 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراد و34 منظمة في رسالة للبابا: نطالب بحماية الأقليات في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/07 | 09:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراد و34 منظمة في رسالة للبابا: نطالب بحماية الأقليات في العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراد و34 منظمة في رسالة للبابا: نطالب بحماية الأقليات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).