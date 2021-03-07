2021/03/07 | 09:55 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعدادات في الموصل لاستقبال البابا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/07 | 09:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادات في الموصل لاستقبال البابا) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادات في الموصل لاستقبال البابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).